الإطاحة بعشرات المرتزقة في عمليات عسكرية نوعية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

تكبد مرتزقة الجيش السعودي عشرات القتلى والجرحى في كسر زحوفات وعمليات عسكرية نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في مجازة الغربية بعسير ومصرع وإصابة العشرات منهم أغلبهم بعمليات وحدة الهندسة.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة بكسر زحف واسع للمرتزقة في مجازة الشرقية وإفشال محاولة تسلل لهم قبالة منفذ علب واستهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي.

وفي جيزان قتل وأصيب أكثر من عشرة من مرتزقة الجيش السعودي بعمليات قنص شرق الدود، فيما دكت القوة المدفعية تجمعات لهم في موقع العرعر.

وكسر أبطال الجيش واللجان زحفا للمرتزقة قبالة منفذ الخضراء بنجران وتفجير عبوة ناسفة في تجمعا لهم وتكبيدهم خسائر كبيرة، كما كسروا زحف آخر للمرتزقة بالقرب من طيبة الأسم .

وذكر المصدر أنه تم إطلاق عدد من صواريخ زلزال1 وقذائف مدفعية على تجمعات المرتزقة قبالة السديس، واستهداف تجمعات لهم بصاروخ زلزال1 في منطقة الصوح وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم, في حين قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في صحراء الأجاشر.

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ولفت المصدر إلى أن عدد من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب آخرين وتدمير وإعطاب ثلاث آليات واغتنام أسلحة خلال كسر زحف لهم شرق جبل النار.

وفي محافظة تعز أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة البرح بمديرية مقبنة واستهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي.

كما أفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لعناصر القاعدة على أحد المواقع في قيفة بمحافظة البيضاء وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة بالزاهر.

وفي محافظة الجوف نفذ أبطال الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في حام بمديرية المتون واستدراج تعزيزات لهم إلى كمائن خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم .

كما هاجم الجيش واللجان مواقع للمرتزقة في جبهتي أسطر والسليلة بمديرية خب والشعف فيما تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة في جبهة المهاشمة بالمديرية نفسها.

وأكد المصدر مصرع عدد من المرتزقة وإحراق آلية ومخزن أسلحة واغتنام أسلحة متنوعة بعملية هجومية واسعة للجيش واللجان على عدد من مواقع المرتزقة في صبرين والخليفين بـمديرية خب والشعف.