مستشار المشاط يفند المشهد السياسي والعسكري الحاصل في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد المستشار الإعلامي في المجلس السياسي الإعلى أحمد الحبيشي أن عودة وفد الرياض الى المفاوضات تأتي بسبب الهزيمة والاحباط في الميدان.

وقال الحبيشي في تصريح تلفزيوني لقناة العالم: إن عودة وفد الرياض للمفاوضات هي نتيجة لحالة الهزيمة والاحباط وهي امتداد لمسلسل الفشل الذي شاهدناه في مواقف المرتزقة وحكومة عبد ربه منصور هادي بعد التوقيع على اتفاق ستوكهولم.

واشار الحبيشي الى المساعي السابقة لمرتزقة في احباط الحل السياسي ودعوتهم الى ضرورة الحسم العسكري الا أنها اليوم بدت مرتبكة وعادت الى المربع الأول.

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ونوه الحبيشي الى تصريح مستشار محمد بن زايد في موقع “سي ان ان” والذي قال فيه بالحرف الواحد ان قرار الامارات بالانسحاب نهائي وان له علاقة بإنسداد طريق الحسم العسكري، مبيناً ان الانسحاب له علاقة بتأزم الاوضاع الاقليمية في منطقة الخليج الفارسي وتداعياتها على الامارات، والمعروف ان ايران حققت انتصارات من خلال القوة السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي تتمتع بها.

والمح المستشار الإعلامي الى وجود انهيارات عسكرية وسياسية في جبهة العدوان مؤكداً أن هذا الانسحاب يشير الى تفكك تحالف دول العدوان، والذي وصل الى ذروته الآن ويشير الى تفكك مرتزقة العدوان في جبهات القتال من خلال انسحابات الوية وتسليم الوية بكاملة نفسها لأبطال الجيش واللجان بكامل معداتها وافرادها وجنودها فضلا عن تقهقر المرتزقة في العديد من الجبهات وعودة للعديد من العسكريين والسياسيين والإعلاميين الى صنعاء .

وقال الحبيشي: انا شخصيا كمستشار للمجلس السياسي الاعلى اشجع الحكومة والدولة ومؤسساتها بالتعاطي الإيجابي مع هذه الظاهرة بهدف تشجيع المزيد على العودة، وبالتعاطي ايضا مع ظاهرة الانهيارات العسكرية والسياسية من خلال تصليب مواقفنا والتمسك بمبادئنا وعدم التراجع اطلاقا مهما كانت الضغوط، نحن نتقدم سياسيا وعسكريا وإعلاميا الآن والعدو يتراجع، وكما اشار السيد حسن نصر الله هناك اطراف ثالثة تحاول التدخل لوضع حد للحرب في اليمن وللازمة في الإقليم…