مجلس الامن يتخذ قرار جديد بشأن اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات اقر مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بالإجماع تمديد عمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة. وبحسب القرار سيمدد للبعثة الاممية مدة ستة أشهر إضافية.

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