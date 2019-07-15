الحماية الرئاسية للفار هادي تستقبل مسؤول خلية إرهابية في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت وثيقة خطيرة تناقلتها عدد من وسائل الإعلام الموالية للعدوان السعودي الاماراتي عن قيام ما يسمى بألوية الحماية الرئاسية التابعة للفار هادي في محافظة عدن بحماية مسؤول خلية إرهابية ممولة من قطر.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن قائد وحدة مكافحة الإرهاب في عدن يسران القباطي بأن أمن عدن رصد تواجد المطلوب الأمني رمزي الكمراني الموالي لهادي، في معسكر للحماية الرئاسية.