القوات اليمنية تقصف قاعدة الملك خالد السعودية .. فماذا كانت النتيجة ؟

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



ساق المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع ، قبل قليل، خبر عاجل بشأن استهداف الطيران المسير لأهداف عسكرية سعودية.

وقال سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير، مشيراً الى أن عدد من طائرات قاصف2k -يمنية الصنع – استهدفت مخازن أسلحة تذخير الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى في القاعدة.

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وأكد المتحدث الرئسمي بإسم الجيش اليمني أن الطائرات حققت أهدافها بدقة وأدت إلى اشتعال حريق كبير في مخازن الأسلحة كما تسببت بحالة كبيرة من الإرباك والهلع في صفوف القوات السعودية.

وبين أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على جرائم العدوان وغاراته المتواصلة بحق الشعب اليمني العظيم والتي كان آخرها 20 غارة جوية خلال ال 24 ساعة الماضية على عدد من المناطق اليمنية.

وقال سريع: عملياتنا مستمرة وستتوسع دائرة الاستهداف -إن شاء الله- بالشكل الذي لايتوقعه النظام السعودي طالما استمر في عدوانه وحصاره وبغيه.