تدشين الدورات التدريبية المكثفه والنوعيه لمنتسبي قوات الأمن بشبوة

دشن قائد قوات الامن الخاصة فرع شبوة الرائد أحمد طالب صالح الدورات التدريبية المكثفة والنوعيه لمنتسبي الفرع التي تم اطلاقها صباح اليوم بمعسكر قيادة قوات الامن الخاصة.

وأشار قائد قوات الامن الخاصة في الكلمة التي القاها خلال حفل التدشين الى اهمية انجاح الدورات التدريبية والعمل من خلالها لترسيخ الروح الوطنية والاعتزاز والفخر بالانتماء للمؤسسة الأمنية لدى الجنود ، وتعزيز خبراتهم وقدراتهم العسكرية التي تمكنهم من تجاوز كل المخاطر والقيام بمهامهم الامنية على اكمل وجه.

وقال قائد قوات الامن الخاصة: اننا نعول على هذه الدورات والخبرات التدريبية بان تصنع لنا قوات امنية متمكنة تستطيع التعامل بايجابية مع المجتمع من حولها وتساهم مع بقية الوحدات الامنية والعسكرية في تثبيت الامن والاستقرار ومجابهة كل التحديات والمخاطر التي ستقابلهم خلال مسيرتهم العملية.

حضر حفل التدشين عدد من القيادات الأمنية والعسكرية الضباط والاداريين بالفرع.