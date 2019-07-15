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إصابة مواطن وتضرر منازل بقصف حوثي في التحيتا جنوب الحديدة

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واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، اليوم الإثنين 15 يوليو / تموز 2019م ، استهدافها بنيران أسلحتها صوب الأحياء السكينة في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكرت مصادر محلية بحسب "عفاش نيوز" ، أن المليشيا استهدفت بالأسلحة الرشاشة المواطنين، في منطقة المتينة السكنية التابعة لمديرية التحيتا.

وأوضحت المصادر ، أن الاستهداف اسفر عن إصابة المواطن عاصم إبراهيم مشهور، بجروح بليغة، علاوة على إلحاق أضرار جسمية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأشارت المصادر، إنه تم نقل المواطن "عاصم" إلى المستشفى الميداني في التحيتا لتلقي العلاج اللازم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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