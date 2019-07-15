تدشين ورشة عمل في مأرب تناقش دور المرأة في نشر السلام

دشن وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي ورشة العمل الخاصة بمناقشة دور المرأة في نشر السلام بين فئات المجتمع ، والتي تنفذها منظمة حفيدات بلقيس، بالتعاون مع منظمة رقيب و شبكة اليمن لحماية حقوق الإنسان تحت عنوان "السلام في اليمن ضرورة حتمية".

وأكد الوكيل الفاطمي خلال التدشين أن الشعب اليمني تواقً ليصبح السلام القائم على تحقيق العدالة وإنهاء الانقلاب والمرجعيات المعترف بها "واقعاً معاشاً".

وقال إن انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة الشرعية ونهب وتدمير مؤسساتها، هو ما أدى إلى كل هذه التداعيات من دمار ودماء وتشريد ملايين اليمنيين من مناطقهم ، ومنازلهم وقراهم نازحين ومهجرين فراراً من بطش هذه المليشيا المدعومة من إيران.

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من جانبها أكدت رئيسة المنظمة سعدية المحفلي على أن دور المرأة لا يجب أن يتوقف عند دور الضحية ، وتحمل معاناة الحرب ومراراتها ؛ بل يمكنها أن تلعب دوراً مساهماً في بناء عملية السلام ورفع الوعي لدى المجتمع بضرورة السعي الجاد من أجل تحقيق السلام.

وأعلنت خلال الورشة عن إطلاق مبادرة" نساء من أجل السلام" هدفها إشراك المرأة في تعزيز ثقافة صناعة السلام بين فئات المجتمع.

حضر الورشة مدير عام التخطيط والتعاون الدولي حزام مجيديع.