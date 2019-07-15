ولي عهد أبو ظبي يستقبل رئيس البرلمان

استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني.

ونقل الشيخ سلطان البركاني تحيات وتقدير الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن خلاله إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة وإخوانه شيوخ وحكام دولة الإمارات.

واثنى رئيس مجلس النواب على الموقف العروبي الأصيل لدولة الإمارات وقادتها وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذين هبوا لنجدة أشقائهم في اليمن في وقت العسرة من خلال المشاركة في تحالف دعم الشرعية وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني وبذل أرواح كوكبة من أبناء الإمارات دفاعا عن اليمن، بوابة أمن المنطقة، والذين امتزجت دمائهم بدماء أشقائهم في اليمن ليجسدوا ملحمة في مشروع الأمن العربي المشترك، مؤكدا أن الشراكة التي جمعت اليمن والامارات ومعهم المملكة العربية السعودية، في مواجهة الانقلاب الحوثي في اليمن، تأتي في إطار المسار الطبيعي للعلاقات اليمنية الاماراتية المتأصلة والروابط الأخوية المشتركة.

بدوره، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:"إن الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ودعم شعبه الشقيق ومساندته في مختلف الظروف يعد من الثوابت الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " .. مشيرا إلى ما يمثله اليمن الشقيق من أهمية استراتيجية بالنسبة للأمن العربي.

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وأكد سعي دولة الإمارات إلى أن يعم السلم على كامل التراب اليمني وعودة مؤسسات الشرعية إلى ممارسة عملها في أجواء يسودها الأمن والاستقرار .. مشددا على أن الروابط الأخوية التاريخية بين البلدين تدفع دولة الإمارات نحو استكمال جهود ومساعي استعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

وجدد تأكيده التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم اليمن وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعه.. مشددا على نهج دولة الامارات الأصيل و الثابت الذي تأسست عليه في مساندة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم في الظروف كافة وسعيها المستمر لدعم مصالح الشعوب العربية ونصرة قضاياهم وصون الأمن القومي العربي.

هذا وأكد الجانبان على تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين القائمة على الأخوة والمصير المشترك، ودور الإمارات في إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة اراضيه، وعدم السماح للمشروع الإيراني بالسيطرة أو التمدد وإقلاق الأمن والسلام الإقليميين و الدوليين، وتهديد سلامة الملاحة الدولية.

واستعرض الجانبان آفاق وفرص السلام في اليمن المبني على المرجعيات الثلاث بما فيها القرارات الدولية وعلى رأسها القرار ٢٢١٦ والعراقيل التي تضعها المليشيات الحوثية في طريق تنفيذ الاتفاقات وفي مقدمتها اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، مؤكدين على استمرار التواصل بين الجانبين لمواجهة كل التحديات ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.