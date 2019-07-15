العربية: اعتراض مسيّرتين حوثيتين بخميس مشيط والأجواء المنية

أكدت مصادر إعلامية اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على مناطق مدنية في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية. وقالت قناة العربية، إن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف اعترضت طائرة مسيرة ثانية في الأجواء اليمنية كانت متجهة نحو السعودية. وزعمت مليشيا الحوثي أنها قصفت أهدافا عسكرية في مدينة خميس مشيط. وشنت المليشيا هجمات على مطاري أبها وجازان المدنيين خلال الفترة الماضية. وأسفرت الهجمات عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين من جنسيات مختلفة.

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