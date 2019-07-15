بحث سفير اليمن في عمان علي العمراني مع وزير التربية والتعليم العالي الأردني الدكتور وليد المعاني التعاون بين البلدين في مجال التعليم وتجديد بروتوكول التبادل الثقافي. وبحسب وكالة "سبأ" فقد ثمن العمران الرعاية التي يحظى بها الطلاب اليمنيين في الأردن وأبناء الجالية بشكل عام. بدوره، أكد الوزير الأردني أن الطلاب اليمنيين يحظون بعناية ورعاية خاصة ويؤخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمر بها اليمن حاليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العمراني والمعاني يبحثان التعاون في مجال التعليم بين اليمن والأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.