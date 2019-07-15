الأمم المتحدة: اتفاق بين الحكومة والحوثيين على آليات جديدة لوقف إطلاق النار

أعلنت الأمم المتحدة تعلن أن المحادثات بين الحكومة اليمنية والمتمردين تمخضت عن آليات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار وخفض التوتر.

وأشارت، اليوم الإثنين، تموز 15، 2019، إلى أنه سيتم تطبيقها في أسرع وقت.

وأكدت أن الأطراف اليمنية اتفقت على الجوانب الفنية لسحب القوات من الحديدة.

وصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، تموز 15، 2019، على تمديد مهمة البعثة الأممية لدعم الحديدة لـ 6 أشهر إضافية.

وقالت مصادر إعلامية إن مجلس الأمن أقر بالإجماع تمديد عمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة.