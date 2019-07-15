تعز.. تدشين برنامج المراكز والمخيمات الصيفية

دشن بمحافظة تعز اليوم الاثنين المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية الكشفية، تنظمها مكتب الشباب والرياضة.

وفي كلمة السلطة المحلية أكد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي "أن تعز تواصل انتصاراتها على المشاريع الهدامة والدموية، بإصرارها على السير قدما في تطبيع الحياة وتحقيق النهضة المجتمعية والتي تأتي المراكز والمخيمات الصيفية لتشكل لها أساسا تنطلق منه المحافظة نحو نهضتها".

وتابع "إننا ندشن اليوم المراكز الصيفية والمخيم الشبابي الكشفي للعام الثاني على التوالي، رغم التحديات المحيطة وهي رسالة نكررها دوما في فعالياتنا وبرامجنا الشبابية والرياضية والثقافية أن تعز قادرة على صنع الكثير مهما كان الظروف التي تعيشها ".

وأثنى وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب صالح الفقيه على النشاط الشبابي والرياضي والمدني في محافظة تعز، مؤكدا أن المحافظة تمتلك ثروة ثمينة بشبابها قادرة على صنع المتغيرات والنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المستدامة والتي يعد الشباب ركيزتها الأساسية، وعامل رئيسي بوعيهم ونضالهم في المعركة الوطنية بقيادة المشير عبدربه منصور هادي.