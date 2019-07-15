عاجل.. مليشيا الحوثي تزعم تنفيذ عمليات بطائرات مسيرة في خميس مشيط

قالت مليشيا الحوثي إن ما أسمته "سلاح الجو المسير" نفذ عمليات بخميس مشيط بطائرات من دون طيار. وزعمت قناة "المسيرة" التابعة للمليشيا أن الهجوم استهدف مواقع في المنطقة. ولم يصدر أي تعليق عن التحالف حول مزاعم المليشيا حتى لحظة كتابة الخبر. ونفذت المليشيا عدة هجمات على مطاري أبها وجازان المدنيين خلال الأيام الماضية. وأسفرت عمليات الحوثيين السابقة عن مقتل مواطن من جنسية سورية وإصابة آخرين.

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