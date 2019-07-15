"الأوقاف" تناقش ترتيبات خدمة الحجيج اليمنيين مع مؤسسة الطواف السعودية

ناقش وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد طارق القرشي، اليوم الإثنين، تموز 15، 2019، مع ممثلي المؤسسة الأهلية لمطوفي الحجاج برئاسة محمد معاجيني الترتيبات الجارية لخدمة الحجاج اليمنيين لموسم حج هذا العام والتي تتمثل باستقبال الحجاج ومخيمات المشاعر والخدمات الإضافية وخدمة رعاية الحجاج في مكة.

واطلع القرشي على الخطط والبرامج التي باشرتها المؤسسة استعداداً لخدمة ضيوف الرحمن اليمنيين.

وثمن هذه الجهود التي تأتي في سياق الترتيب والتنسيق لخدمة الحجاج وفق أعلى المعايير وبكفاءة عالية.