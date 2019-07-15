بلادنا تشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي

شاركت اليمن في اجتماعات الدورة العادية للجنة الدائمة للإعلام العربي التي انعقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية.
ناقش الاجتماع، بحسب وكالة "سبأ"، الاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وعاصمة الإعلام العربي، بالإضافة إلى موضوعات اخرى.
ورفعت التوصيات بشأنها إلى الدورة (١١) للمكتب التنفيذي لعرضها على اجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ ٥٠ والذي سينعقد الأربعاء القادم في العاصمة المصرية القاهرة.
ومثل اليمن في الاجتماعات المستشار الإعلامي بسفارة بلادنا في القاهرة بليغ المخلافي.
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