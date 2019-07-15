شكرا لقرائتكم خبر عن معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي وسط اليمن والطيران يقلب الموازين ومصادر تكشف ما يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتدت المواجهات في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) اليوم الاثنين، بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثية الانقلابية. وكشفت مصادر عسكرية ميدانية بجبهة ناطع، ان «اشتباكات عنيفة تدور منذ الصباح وحتى اللحظة (الثانية ظهرا) بين ابطال الجيش الوطني والميليشيات الحوثية وسط تقدم لأبطال الجيش وباسناد من طيران التحالف». Advertisements

وبحسب المصادر فان طيران التحالف استهدف بـ 4 غارات مركزة ودقيقة تجمعات وآليات للميليشيات الحوثية في كل من البرك وباحواص والكبار في ذات الجبهة.

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