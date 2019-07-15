شكرا لقرائتكم خبر عن تعز .. إفتتاح مركز الإرتفاع لتأهيل النساء للإلتحاق بسوق العمل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز - حسام الخرباش

إفتتحت منظمة “الإرتفاع” مركزها التدريبي الأول في تعز في إطار أنشطتها،بحضور القائم مدير الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة”عبده علي”و القائم بأعمال مدير مديرية المظفر “مصطفى الظمري”.

وقالت مديرة منظمة الإرتفاع”إرتفاع القباطي”أن مركز التاهيل والتدريب الذي أفتتحته منظمتها بمنطقة جسر باب موسى بتعز،يسعى لتأهيل المرأة علمياً او بحرف ومهارات تمكنها من الإنتقال لسوق العمل وتمكينها من العمل وتوفير إحتياجاتها،مشيرة أن المركز مجهز بالوقت الحالي بإمكانيات لتأهيل وتدريب المرأة في مجال الخياطة والإسعافات الاولية والأشغال اليدوية إضافة إلى وجود دورات بالمركز تشمل اللغة العربية والرياضيات والحاسب الآلي وتحفيظ القرأن .

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وأكدت القباطي أن المركز سيقوم بتأهيل النساء مجاناً ويسعى لتوسيع أعمال التدريب والتأهيل بحال توفر للمركز دعم أكبر من رجال الأعمال او المنظمات،حيث دعم محل القمة للبهارات المركز التدريبي بالوقت الحالي ويسعى المركز للحصول على دعم أكبر ليتمكن من توسيع أنشطته ماسيخدم المجتمع بشكل أكبر.

وأشارت القباطي أن المركز بحال حصل على دعم أكبر وتفاعل معه رجال الأعمال والمنظمات سيكون قادراً على إعطاء كل متدربة خياطة مكينة خياطة تمكنها من العمل الحر وتستطيع مساعدة أسرتها في توفير متطلبات الحياة بحال توفر التاهيل والقدرة والإمكانية.

واشاد مدير الشؤون الإجتماعية والعمل”عبده علي”بالأعمال التي تقوم بها منظمة الإرتفاع وسعيها لتدريب وتأهيل النساء بالأشغال اليدوية والخياطة والتعليم ماسيمكن النساء من الإنتقال لسوق العمل .

وقامت منظمة الإرتفاع بحملات رش لمكافحة البعوض داخل مدينة تعز لتحجيم إنتشار أمراض الملاريا وحمى الضنك وهي أمراض قتلت العشرات من سكان المدينة،كما قامت المنظمة بأعمال رفع مخلفات بالمدينة وتوزيع سلال غذائية وغيرها من الأعمال الإنسانية.