مصرع قيادي حوثي في مواجهات داخلية بين المليشيا جنوب اب

لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه وجرح آخرين في اشتباكات داخلية بين عناصر المليشيا في محافظة إب وسط البلاد.

واكد مصدر محلي بحسب وكالة خبر مصرع القيادي الحوثي جلال محسن منصور في اشتباكات بين عناصر حوثية تابعة للقيادي منصور وآخرين قدموا ضمن حملة حوثية إلى منطقة حبيل الكور بعزلة الأزارق بمديرية السياني جنوب محافظة إب.

وأضاف المصدر بأن خلافات محلية بين مواطنين في منطقتي "حبيل الكور" و"المصنعة" بـ "سياني إب" حول حفر أهالي المصنعة بئر ارتوازية في منطقة "حبيل الكور" استعان أحد الأهالي بنفوذ ومسلحي القيادي الحوثي "جلال محسن منصور".

ولجأ اهالي المصنعة لقيادات أخرى أرسلت مسلحين الى منطقة الخلاف وهناك دارت اشتباكات عنيفة قتل فيها القيادي الحوثي وجرح أربعة من عناصر المليشيات الحوثية بعضهم بحالة حرجة.

وفي نهاية يونيو الماضي قتل القيادي الحوثي "إسماعيل عبدالقادر سفيان" والمعين من قبل مليشيات الحوثي وكيلا لمحافظة إب بمواجهات عنيفة بين قيادات وأجنحة المليشيات الحوثية بالمحافظة سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.