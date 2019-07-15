حلقة نقاشیة بمأرب لتطویر التعاون بین اللجنة الوطنیة والمنظمات المدنیة

بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والمهتمین بقضایا وملف حقوق الإنسان في الیمن عامة ومحافظة مأرب على وجه

الخصوص، عقدت اللجنة الوطنیة للتحقیق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الیوم الاثنین في مدینة مأرب، حلقة نقاشیة.

واستهلت الحلقة بكلمة توضیحیة من نائب رئیس اللجنة المحامي حسین المشدلي اشار خلالها إلى ان حلقة النقاش تهدف الى رفع مستوى

التواصل والتعاون بین اللجنة الوطنیة للتحقیق ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الرصد والتوثیق وتعزیز حقوق الإنسان بما

یضمن الوصول إلى أكبر قدر من الضحایا والتحقیق في الانتهاكات التي طالتهم.

واستعرض عضوي اللجنة القاضي طاهر الفایق والمحامیة إشراق المقطري بعض أشكال التعاون بین اللجنة والمجتمع المدني في

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المرحلة السابقة وضرورة تنویع وتعدد أشكال التعاون في مجال المعلومة.

وقد اثرى المشاركون الحلقة بالاراء والتجارب من واقع عمل المنظمات الحقوقیة العاملة في المیدان والصعوبات والتحدیات التي تواجهها

في اعمال الرصد والحمایة والمناصرة وكیفیة تجاوزها وتطویرها، كما قدموا عددا من مقترحات العمل والأنشطة التي یمكن تنفیذها

بالشراكة بین اللجنة الوطنیة ومنظمات المجتمع المدني والتي من شأنها مساندة جهود اللجنة في التحقیق بالانتهاكات واستكمال قاعدة

بیانات الضحایا على المستوى الوطني الذي تعمل علیة اللجنة ضمانا لإنصافهم وجبر الضرر في المستقبل.