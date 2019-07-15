عاجل.. مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية في الحديدة 6 أشهر

صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، تموز 15، 2019، على تمديد مهمة البعثة الأممية لدعم الحديدة لـ 6 أشهر إضافية.

وقالت مصادر إعلامية إن مجلس الأمن أقر بالإجماع تمديد عمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة.

وعقدت البعثة، أمس، لقاءين منفصلين مع مليشيا الحوثي والحكومة الشرعية.

وبحسب مصادر رسمية، لم تتمخض اللقاءات عن نتائج تذكر.

وكان فريق الشرعية قد استعرض الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار منذ اتفاق السويد.