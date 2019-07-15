مليشيا الحوثي تحرم 600 طالب وطالبة في اب من الامتحانات النهائية

أحرمت مليشيا الحوثي الإرهابية مئات الطلاب والطالبات بمحافظة إب وسط اليمن من أداء الإمتحانات النهائية.

وقالت مصادر مطلعة بحسب "عفاش نيوز"، إن مليشيا الحوثي في وزارة التعليم الفني والمهني الخاضع لسيطرة المليشيا ، حرمت 600 طالب وطالبة من دخول الإختبارات النهائية بخمس معاهد مهنية وطبية في إب من أصل 650 طالب وطالبة من مختلف مديريات المحافظة.

وأكدت المصادر بأن حرمان الطلاب من دخول الامتحانات يعد كارثيا فبدلا من اتخاذ قرارات بحق الإدارات لأي مخالفة كانت تم معاقبة الطلاب الذين لا علاقة لهم بما تدعيه المليشيا من مخالفات تقول بأنها ارتكبتها الإدارات .

وأفادت المصادر بأن خلافات حادة بين قيادات حوثية عليا في وزارة التعليم المعني والفني تقف خلف عملية حرمان الطلاب ويهدف للإبتزاز المالي وفرض إتاوات وجبايات مالية جديدة.