الدعيس يبحث مع قوميجيان تطوير العلاقات اليمنية - اللبنانية بمختلف المجالات

بحث سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس، اليوم، مع وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان ريشار قوميجيان، آخر التطورات والمستجدات وسُبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات.

ووفق وكالة "سبأ" استعرض السفير الدعيس، آخر المستجدات على صعيد المشاورات الجارية برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم .. مشيراً إلى أن تعنت الطرف الانقلابي تسبب في عدم تحقيق أي تقدم في كل البنود التي التزم فيها الحوثيون في السويد، كون المليشيات الانقلابية تسير في فلك الاستراتيجية الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة غير آبهة باستمرار الحرب وما تسببه من معاناة يتكبدها الشعب اليمني.

وتطرق إلى قيام مليشيا الحوثي بنهب المساعدات الغذائية، الأمر الذي استدعى تعليق المساعدات من قِبل برنامج الغذاء العالمي في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.

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من جانبه استعرض الوزير اللبناني، أبرز التطورات والمستجدات على الصعيد الشأن اللبناني، وقال إن ما يجري في اليمن هو امتداد للمشروع الإيراني الفوضوي الفاشل في المنطقة في لبنان وسوريا والعراق، وأكد وقوف بلاده إلى جانب الحكومة اليمنية، معبراً عن أسفه لاستمرار الحرب والمعاناة في اليمن.

حضر اللقاء نائب المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في بيروت عبدالرحمن الأشول.