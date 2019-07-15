سقطرى.. تشكيل لجان للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية

أقر اجتماع برئاسة وكيل محافظة سقطرى رائد الجريبي، تشكيل لجان من الجهات الضبطية المختصة للرقابة على الاسواق والمحلات التجارية بمديريتي حديبوه وقلنسية وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات القانونية.
ووفق وكالة "سبأ" أكد الجريبي في اجتماعه اليوم بقيادة وضباط شرطة المحافظة، حرص السلطة المحلية، على تحسين مستوى الخدمات الاساسية المرتبطة بحياة المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
واستعرض الاجتماع آلية عمل جديد لتعزيز الرقابة على الاسواق وضبط الأسعار، ومنع اي تلاعب، لما لها من اثر سلبي على الحياة المعيشية للسكان وخاصة ذوي الدخل المحدود.
ودعا الجريبي ضباط الشرطة إلى تعزيز اليقظة الامنية والعمل لاستقرار الاسعار ومنع زيادتها خاصة.
واستمع الاجتماع الى إحاطة من مدير مكتب الصناعة والتجارة يحي الحامد ونائب مدير الامن العقيد صالح غانم، عن عملية التنسيق لتنظيم الحملات المتواصلة في الاسواق وضبط المخالفين.
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