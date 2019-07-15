شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الوفد الحوثي يحضر اجتماع اعادة الانتشار ويقابل فريق مراقبة الأمم المتحدة وهو يتعاطى القات ” صورة “ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في صورة تؤكد عدم جدية مليشيا الحوثي بالالتزام بتنفيذ اتفاق السويد، حضر ممثلوه مساء اليوم اجتماع اعادة الانتشار مع فريق الأمم المتحدة وهم يتعاطون القات .

وقال اعلاميون حضروا تغطية الاجتماع، ان وفد الحوثي حضر مساء اليوم الى متن سفينة تابعة للأمم المتحدة قبالة ميناء الحديدة وهم يتعاطون القات، وقال انهم اصروا على حضور الاجتماع وهم يتعاطون القات، وهو الأمر الذي اثار اندهاش واستغراب الفريق الأممي واستنكار الوفد الحكومي .

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ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الصورة وقالوا ان وفد الحوثي يؤكد للعالم عدم جديته، واستهزائة بالأمم المتحدة، وفريق المراقبين والوفد الحكومي وهو مؤشر على فشل تطبيق مخرجات السويد .