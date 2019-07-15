شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين عسكري في منصب رفيع (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية قرارا قضى بتعيين العقيد محسن علي مرصع قائدا للشرطة العسكرية فرع محافظة المهرة. نص القرار مع الصورة. قرار رئيس الجمهورية رقم (84)لسنة 2019م بشأن تعيين قائدا للشرطة العسكرية فرع محافظة المهرة: Advertisements رئــيس الجمهوريـة بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم 67 لعام 1991 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن. وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011 وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء على عرض رئيس هيئة الاركان العامة، ولما تقتضيه المصلحة العامة العليا للبلاد قـرر... مادة :(1)يعين الاخ محسن علي ناصر مرصع قائدا للشرطة العسكرية فرع محافظة المهرة ويرقى الى رتبة عقيد. مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. صـدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 3ذو القعدة 1440هجرية الموافق 6 يوليو 2019 م. عـبد ربـه منـصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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