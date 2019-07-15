شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مايحدث ... بهذه الطريقة المروعة يقتل المواطنين في مأرب (شاهد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكى مواطنون يمنيون من مرتادي الطريق الدولي الرابط بين مدينة مأرب ومنطقة رويك طريق العبر من انتشار الناقلات وقواطر الغاز قرب مصفاة صافر مأرب الواقفة على اطراف الطريق الامر الذي يشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين المسافرين.

واوضح مواطنون :ان القاطرات والناقلات تقف على امتداد الطريق رغم وجود مواقف خاصة لها غير ان سائقي القاطرات لا يلتزمون بالوقوف فيها ما يعرض الكثير من المواطنين المسافرين ومرتادي طريق العبر للخطر والوقع في حوادث مرورية مميتة سببها الاول والاخير يرجع لسائقي القاطرات.

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وحمل المواطنين السلطة المحلية بمحافظ مأرب مسؤولية ما يتعرض له المسافرون على هذه الطريق بسبب هذا الاهمال واللامبالاة من سائقي القاطرات وكذا غياب السلطة المحلية في مراقبة ومعاقبة المخالفين منهم.

وتتسبب القاطرات والناقلات المخالفة التي يرفض سائقيها الوقوف في الاماكن المخصصه لها العديد من الحوادث المرورية المروعة والتي كان اخرها ما حدث اليوم لاحد المسافرين التي ارتطمت سيارته باحدى القاطرات مما ادى الى موت راكبين فيها.