الجيش يسقط طائرة مسيرة تحمل متفجرات شمال مأرب

تمكنت قوات الجيش الوطني من اسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية كانت تحلق بعلو منخفض شمال محافظة مأرب. وقالت مصادر "الخليج 365" ان الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي تحمل متفجرات كانت تحلق بعلو منخفض فوق مواقع الجيش شمال مارب. وأكدت المصادر ان قوات الجيش اطلقت عليها النار من مضاد طيران عيار 23 وتمكنت من اسقاطها قبل ان تحقق أهدافها.

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