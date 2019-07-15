نائب رئيس الوزراء يلتقي ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان في اليمن

بحث نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ، مع ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان لدى اليمن انجيلي سين تعزيز التعاون المشترك مع الصندوق في تنفيذ برامج تطويرية في المجال الطبي والاجتماعي، وكيفية التنسيق مع المجلس الوطني للسكان.

وفي الاجتماع الذي عقد بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، أكد الخنبشي، على أهمية نقل المقر الرئيسي للصندوق إلى عدن للتعامل معه بشكل مباشر، وزيادة الجهود للمساعدة في التغطية الكافية للصحة الانجابية والرعاية الصحية الأولية.

بدوره، أشار باعوم والكمال، الى ضرورة تفعيل البرامج الخاصة بخطة المرأة للأمن والسلام، وتفعيل البرامج الخاصة بالمساحات الآمنة للنساء والاطفال في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد، وبرامج خاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

من جانبها استعرضت المسئولة الأممية، الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق في اليمن ، وأهم المخرجات التي تحصلت عليها اثناء زيارتها لمستشفى خليفة في محافظة تعز وبعض المرافق في محافظة لحج.