إستشهاد وإصابة 4 من رجال الجيش في مواجهات مع المليشيا شرق البيضاء

استشهد وأصيب 5 من رجال الجيش الوطني في مواجهات دارت اليوم الاثنين بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية ناطع شرق محافظة البيضاء. وقال مراسل "الخليج 365" ان مواجهات عنيفة دارت صباح اليوم بمختلف الأسلحة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في جبهة ناطع. وأكد المراسل ان المواجهات اسفرت عن استشهاد 2 من رجال الجيش وإصابة 3 آخرين، فيما أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية. وحصل "الخليج 365" على أسماء الشهداء والجرحى من رجال الجيش وهنا يعيد نشرها: - حسين صالح بن صالح المنصوري المصعبي Advertisements - احمد البحري مبارك الهقل. أسماء الجرحى : - مفلح علي حباك الحارثي - محمد عبدربه رافع المنصوري المصعبي - احمد دويحان.

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