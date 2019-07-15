شكرا لقرائتكم خبر عن ضجة واسعة بسبب ”صور محرجة” رصدت تصرف ابنة ”رانيا يوسف” غير المتوقع في المطار الذي أثار دهشة الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حالة من الدهشة أصابت متابعو الفنانة رانيا يوسف فور نشرها صورتين لها مع ابنتيها، والسبب يعود لما كشفته اللقطات من أمر غير متوقع فعلته ابنتها الصغرى.

رانيا يوسف نشرت صوراً مع ابنتيها وهما في المطار يستعدن للسفر، إلا أن الطائرة تأخرت فغلب عليهن النوم على المقاعد، وعلقت قائلة: "بداية الرحلة كنا مبسوطين ومتشوقين بعد تأخير الطيارة لساعات كتيرة بقى كده حالنا".

ولاحظ متابعو رانيا يوسف في صورتها الأولى تظهر ابنتها الصغرى وهي ترتدي بنطلوناً رمادي اللون، ولكن في الصورة التانية وبعد أن غلبها النوم ظهرت بدونه، الأمر الذي أثار الدهشة والتساؤلات عما حدث تحديداً دفعها لخلعه. Advertisements ولم يتسن على الفور لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة هذه الرواية فيما اكتفى بيان النعي الرسمي الوارد على وكالة الأنباء الكويتية بالقول: ”ینعى الدیوان الأمیري المغفور له الشیخ حمود عادل إبراھیم الحمود الجراح الصباح عن عمر یناھز 30 عامًا، وسیوارى جثمانه الثرى الساعة التاسعة من صباح الاثنین“.

ونعى عدد من المغردين عبر موقع ”تويتر“ الشيخ الراحل من خلال تغريدات تتضمن الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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