وصول 13 قتيلا وجريحا إلى مستشفى الثورة بإب سقطوا بنيران الجيش بالضالع "أسماء"

قال مصدر طبي إن 13 قتيلا وجريحا من مليشيا الحوثي وصلوا الساعات الماضية إلى مستشفى الثورة العام بمدينة إب وسط اليمن.

وبحسب المصادر فإن خمسة قتلى وثمانية جرحى وصلوا إلى مشفى الثورة قتلوا وأصيبوا بنيران الجيش الوطني بجبهات محافظة الضالع جنوب اليمن.

وفي موضوع متعلق بخسائر المليشيا البشرية ، شيعت مليشيا الحوثي عدد من قتلاها بمديريتي يريم وجبلة بمحافظة إب.

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وأكدت المصادر تشيع مليشيا الحوثي ستة من قتلاها بمديرية يريم قتلوا بنيران قوات الجيش الوطني بجبهة الحشا بمحافظة الضالع وسط خسائر بشرية كبيرة تتلقاها المليشيا الحوثية في مختلف جبهات القتال الحوثية فيما شيعت قتيل في مديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب يدعى أمجد البرطي.

وحصلنا على أسماء القتلى الذين شيعتهم المليشيا بمديرية يريم وهم : الصريع هاشم الغزالي من أبناء قرية رباط الشعري عزلة بني منبه والصريع هاشم أحمد حفظ الله الحاج الزيادي من قرية رباط القلعة عزلة بني منبه والصريع علي محمد علي المياح من أبناء قرية رباط القلعة عزلة بني منبه ، والصريع عبدالملك محمد حسين حيدر قحطان من أبناء قرية الشكامي عزلة خودان والصريع أحمد ناجي أحمد محمد العنسي من أبناء قرية كتاب عزلة أرياب يريم والصريع هاني علي غالب القحطاني من أبناء خودان يريم.

وتتلقى المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بنيران قوات الجيش الوطني بمختلف جبهات القتال ، الأمر الذي جعلها تلجأ لمحاولة التحشيد والتجنيد الإجباري وسط رفض وممانعة مجتمعية لتلك المحاولات.