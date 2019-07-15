رابطة أمهات المختطفين في إب تندد بإعدام الحوثي 30 مختطفاً

أدانت رابطة أمھات المختطفین بمحافظة إب، الحكم الباطل والجائر الصادر بإعدام 30 مختطفاً من المدنیین في سجون الحوثي بصنعاء، من بینھم أكادیمیین وطلاب بعد أن مارس الحوثیون بحقھم أسالیب تعذیب وحشیة نفسیاً وجسدیاً لتنھي ذلك بمحاكمة صوریة ھزلیة من محكمة منعدمة الولایة.

وطالبت الأمھات في بیان أمس الأحد خلال وقفة احتجاجیة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقیة والقانونیة التدخل الإنساني العاجل لإطلاق سراح المختطفین، وإیقاف الأحكام الصادرة بحقھم، وإطلاق سراحھم دون قید أو شرط.

وقال بیان الوقفة إن "إصدار الحوثیین حكم الإعدام بحق 30 مختطفاً بتھم باطلة لیس له أي صفة قانونیة، ینسف بكل الاتفاقیات ودعوات السلام"، وحمل البيان ميليشيا الحوثي مسؤولية حیاة وسلامة المختطفین والمخفیین قسراً.