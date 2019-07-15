أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر الخليج 365 أهم الاخبار الفترة الصباحية اليوم الاثنين وهي على النحو التالي:
الدبيش يكشف تفاصيل اجتماع لجنة إعادة الانتشار وتأخر ممثلي الحوثي
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بالصور.. صنادق تبرعات لسرقة الحوثيين أموال المواطنين في صنعاء
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باحث سياسي لـ"الخليج 365": خطوة تشكيل قيادة "المشتركة" تزيد مفاعيل التنسيق
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مخطط حوثي لاقامة معسكرات لتجنيد الافارقة في محافظة إب
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أنباء عن تعديل يشمل عدداً من الحقائب الوزارية
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ناشطة بتعز: الإمارات انفردت عن غيرها في المجال الإنساني والإغاثي
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خروقات الحوثيين تهدد بافشال اتفاقية السويد وعودة تحرير محافظة الحديدة
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الكشف عن أكبر عمليات الحوثي لتدمير ممنهج للدولة
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قوات الجيش تواصل التقدم في صعدة ومصرع العشرات من الحوثيين بغارات جوية
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مسؤول: المليشيا تُلغم المنازل والطرقات وتُرتب لتجنيد أفارقة
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قرار لـ"البنك المركزي" لمحاربة سوق الحوثيين السوداء
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رمليشيا الحوثي تنفذ حملة مداهمات واختطافات في ذمار
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4 سنوات من الدور الاماراتي الفاعل في الحرب على الارهاب في اليمن
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هذا ما قدمته القوات الاماراتية من دعم استراتيجي لتدريب الجيش اليمني
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تفاصيل اللقاء على متن السفينة بالحديدة بين الوفدين برئاسة الجنرال لوليسغارد
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وزير الاعلام: التحالف أنقذ اليمن من مخالب إيران وحقق أبرز أهدافه
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