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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر الخليج 365 أهم الاخبار الفترة الصباحية اليوم الاثنين وهي على النحو التالي:


الدبيش يكشف تفاصيل اجتماع لجنة إعادة الانتشار وتأخر ممثلي الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/404032

بالصور.. صنادق تبرعات لسرقة الحوثيين أموال المواطنين في صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/404019

باحث سياسي لـ"الخليج 365": خطوة تشكيل قيادة "المشتركة" تزيد مفاعيل التنسيق
https://www.alyamanalaraby.com/404012

مخطط حوثي لاقامة معسكرات لتجنيد الافارقة في محافظة إب
https://www.alyamanalaraby.com/404008

أنباء عن تعديل يشمل عدداً من الحقائب الوزارية
https://www.alyamanalaraby.com/403999

ناشطة بتعز: الإمارات انفردت عن غيرها في المجال الإنساني والإغاثي
https://www.alyamanalaraby.com/403995

خروقات الحوثيين تهدد بافشال اتفاقية السويد وعودة تحرير محافظة الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/403994

الكشف عن أكبر عمليات الحوثي لتدمير ممنهج للدولة
https://www.alyamanalaraby.com/403993

قوات الجيش تواصل التقدم في صعدة ومصرع العشرات من الحوثيين بغارات جوية
https://www.alyamanalaraby.com/403986

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مسؤول: المليشيا تُلغم المنازل والطرقات وتُرتب لتجنيد أفارقة
https://www.alyamanalaraby.com/403984

قرار لـ"البنك المركزي" لمحاربة سوق الحوثيين السوداء
https://www.alyamanalaraby.com/403982

رمليشيا الحوثي تنفذ حملة مداهمات واختطافات في ذمار
https://www.alyamanalaraby.com/403967

4 سنوات من الدور الاماراتي الفاعل في الحرب على الارهاب في اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/40396

هذا ما قدمته القوات الاماراتية من دعم استراتيجي لتدريب الجيش اليمني
https://www.alyamanalaraby.com/403962

تفاصيل اللقاء على متن السفينة بالحديدة بين الوفدين برئاسة الجنرال لوليسغارد
https://www.alyamanalaraby.com/403959

وزير الاعلام: التحالف أنقذ اليمن من مخالب إيران وحقق أبرز أهدافه

https://www.alyamanalaraby.com/4039584

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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