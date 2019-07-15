أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر الخليج 365 أهم الاخبار الفترة الصباحية اليوم الاثنين وهي على النحو التالي:

الدبيش يكشف تفاصيل اجتماع لجنة إعادة الانتشار وتأخر ممثلي الحوثي

https://www.alyamanalaraby. com/404032 الدبيش يكشف تفاصيل اجتماع لجنة إعادة الانتشار وتأخر ممثلي الحوثيhttps://www.alyamanalaraby.com/404032 بالصور.. صنادق تبرعات لسرقة الحوثيين أموال المواطنين في صنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/404019 باحث سياسي لـ"الخليج 365": خطوة تشكيل قيادة "المشتركة" تزيد مفاعيل التنسيق

https://www.alyamanalaraby. com/404012 مخطط حوثي لاقامة معسكرات لتجنيد الافارقة في محافظة إب

https://www.alyamanalaraby. com/404008 أنباء عن تعديل يشمل عدداً من الحقائب الوزارية

https://www.alyamanalaraby. com/403999 ناشطة بتعز: الإمارات انفردت عن غيرها في المجال الإنساني والإغاثي

https://www.alyamanalaraby. com/403995 خروقات الحوثيين تهدد بافشال اتفاقية السويد وعودة تحرير محافظة الحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/403994 الكشف عن أكبر عمليات الحوثي لتدمير ممنهج للدولة

https://www.alyamanalaraby. com/403993 قوات الجيش تواصل التقدم في صعدة ومصرع العشرات من الحوثيين بغارات جوية

https://www.alyamanalaraby. com/403986 Advertisements مسؤول: المليشيا تُلغم المنازل والطرقات وتُرتب لتجنيد أفارقة

https://www.alyamanalaraby. com/403984 قرار لـ"البنك المركزي" لمحاربة سوق الحوثيين السوداء

https://www.alyamanalaraby. com/403982 رمليشيا الحوثي تنفذ حملة مداهمات واختطافات في ذمار

https://www.alyamanalaraby. com/403967 4 سنوات من الدور الاماراتي الفاعل في الحرب على الارهاب في اليمن

https://www.alyamanalaraby. com/40396 هذا ما قدمته القوات الاماراتية من دعم استراتيجي لتدريب الجيش اليمني

https://www.alyamanalaraby. com/403962 تفاصيل اللقاء على متن السفينة بالحديدة بين الوفدين برئاسة الجنرال لوليسغارد

https://www.alyamanalaraby. com/403959 وزير الاعلام: التحالف أنقذ اليمن من مخالب إيران وحقق أبرز أهدافه https://www.alyamanalaraby. com/4039584

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