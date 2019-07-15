بالصور.. صنادق تبرعات لسرقة الحوثيين أموال المواطنين في صنعاء

تنشر مليشيا الحوثي الارهابية صناديق تبرعات على المساجد والمرافق الصحية والعامة تحت مسمى دعم مقاتليهم وبعض الصناديق باسم دعم للقدس. وقال مواطنون إن هذه الصناديق تنتشر في كل المرافق العامة والتي تقوم بسرقة اموال المواطنين والمساكين الذين تنطلي عليهم اكذوبة دعم الحوثيين للقدس فيما يقومون باستخدام هذه الاموال في تجنيد وقتل المواطنين في تعز والحديدة وبقية المدن.

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