الكشف عن أكبر عمليات الحوثي لتدمير ممنهج للدولة

أفاد مصدر مقرب من الحوثيين بأن الیمن تشھد بھذا العمل أكبر عملیات تدمیر ممنھجة للدولة وتحویلھا إلى قاعدة للأعمال التخریبیة والإجرامیة.

وتابع في تصريح نشرته صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - " ما یحدث الآن ھو بیع للیمن أرضاً ومكاناً واسماً بأرخص الأثمان.

وكشف أنھم منحوا عددا من الأفارقة الجنسیة الیمنیة في مواصلة لھدم النسیج والمكونات الیمنیة، واستصغاراً للجنسیة الیمنیة وأھمیتھا ومكانتھا،

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أضاف أن الحوثیین بعد شعورھم بالرفض التام من قبل المواطنین بالانضمام إلیھم أو إرسال أبنائھم إلى جبھات الموت، لجؤوا إلى عملیة انتقام واضحة تشمل في المقام الأول منح الجنسیة لمن یقاتل معھم، ومنحھ أولویات وممیزات خاصة.

وبین المصدر أن الحوثیین بدؤوا أمس وضع حجر الأساس لإقامة ما یسمى بمخیمات اللاجئین والتي تضم عدداً كبیراً من الأفارقة بإشراف ما یسمى أمین المجلس المحلي في محافظة إب أمین الورافي، وتم اختیار عدة أماكن وتجھیزھا، غیر أنھا في الأساس معسكرات ومواقع تدریب لھم وتجھیز تحت غطاء لاجئین، استعدادا لإرسالھم للجبھات بعد فشلھم في حشد مقاتلین في صفوفھم.

ولفت المصدر إلى أن الحوثیین اجتمعوا أمس بعدد كبیر من الأفارقة، فضلاً عن وضع كمائن لتجمیع ھؤلاء بأعداد كبیرة، خصوصاً الذین یصلون عبر البحر، بھدف تجنیدھم والزج بھم في الجبھات، مقابل منحھم الجنسیات.