تواصل قوات الجيش التقدم المستمر في محافظة صعدة شمال البلاد وسط تراجع لمليشيا ايران الحوثية وتكبيدها خسائر فادحة. وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش مسنودة بقوات دعم الشرعية شنت هجوما مباغتا على المليشيا اسفرت عن تحرير سلسلة تباب مكحلات وتبة راكان وجبل نواف الاستراتيجي باتجاه وادي الاشر بمنطقة تابعة لمديرية الصفراء. في غضون ذلك لقي عشرة من المليشيا مصارعهم بغارات جوية شنها طيران التحالف في مديرية كتاف شرق صعدة. واستهدف الطيران المليشيا في جبال العاديات المحيطة بمركز مديرية كتاف. وأدت الغارات الى جانب قتلى وجرحى من الحوثيين الى تدمير عربات عسكرية تابعه للمليشيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تواصل التقدم في صعدة ومصرع العشرات من الحوثيين بغارات جوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.