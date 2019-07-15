مسؤول: المليشيا تُلغم المنازل والطرقات وتُرتب لتجنيد أفارقة

اعتير مسؤول محلي بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، بأن المليشيا تسعى لتجنيد أفارقة.

وقال وكیل أول محافظة الحدیدة ولید القدیمي في تصريح نشرته صحيفة »الوطن» الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" إن الحوثیین منحوا الجنسیة لعدد من الأفارقة منھم صومالیون مھاجرون والزج بھم في جبھات القتال، تحت تھدید السلاح، بل إن ھناك من قتلوا على الحدود السعودیة.

لافتاً إلى أن الحوثیین یرتبون لفتح ما یسمى بمخیم اللاجئین لاستیعاب 100 ألف لاجئ إفریقي في محافظة إب، لاستغلالھم في حربھم ضد الحكومة الشرعیة واستھداف الحدود السعودیة، خصوصاً أن اللاجئین یتدفقون بكثرة خلال ھذه الفترة عبر البحر الأحمر بمنطقة رأس العارة بمحافظة لحج وساحل محافظة أبین.

إفلاس المیلیشیات

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لفت القدیمي إلى أن ھذا الأمر والإجراء الحوثي یدل دلالة قاطعة على إفلاس المیلیشیات الحوثیة التي سعت إلى تدمیر الوطن ولا تبالي بأي عواقب وخیمة قادمة قد تؤثر على النسیج الاجتماعي بین أبناء الوطن،

مشیراً إلى أن الحوثیین ھمھم الوحید ھو الحكم والسیطرة على البلد حتى وإن كان ذلك بالتضحیة بكافة الأبناء.

وتابع: تقوم المیلیشیات حالیاً بتلغیم منازل المواطنین والطرقات وقتل الأطفال والأبریاء.. أما الصومالیون والأفارقة فھم لغم یھدد أبناء الشعب الیمني مستقبلا