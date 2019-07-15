شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رسمياً الكويت تعلن مقتل الامير الصباح برصاص خاطئ ...تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبرمواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، اليوم الأحد، أنباء عن وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الجراح الصباح، أحد أفراد الأسرة الحاكمة عن عمرناهز 30عامًا.
وقال النشطاء إن الراحل الشيخ الصباح توفي متأثرًا بجراح أصابته إثر تعرضه لرصاصة من سلاحه الشخصي أثناء تنظيفه في منزله.
ولم يتسن على الفور لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة هذه الرواية فيما اكتفى بيان النعي الرسمي الوارد على وكالة الأنباء الكويتية بالقول: ”ینعى الدیوان الأمیري المغفور له الشیخ حمود عادل إبراھیم الحمود الجراح الصباح عن عمر یناھز 30 عامًا، وسیوارى جثمانه الثرى الساعة التاسعة من صباح یوم غد الاثنین“.
ونعى عدد من المغردين عبر موقع ”تويتر“ الشيخ الراحل من خلال تغريدات تتضمن الدعاء له بالرحمة والمغفرة.
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