شكرا لقرائتكم خبر عن سخرية واسعة من اعلان دولة قطرتخفيضات هائلة في المشروبات المحرمة شرعاً ...وقناة العربية تكشف اسرار وفضائح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخرت المذيعة السعودية بقناة العربية، سارة دندراوي،من دولة قطر بعد تخفيضها لأسعار المشروبات الكحولية بسبب ما قالته انه لجذب مزيد من المشجعين في بطولة كأس العالم المقبلة عام 2022.



وتحدثت المذيعة في برنامج “تفاعلكم” على قناة العربية السعودية، عن قرار الدوحة خفض الضرائب على المشروبات الكحولية بنسبة تصل إلى 30%، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ الامريكية.



وقالت ان تلك الخطوة تحاول استرضاء الزوار والسكان ومشجعي كرة القدم الذين شعروا بقلق من ارتفاع اسعار الكحول، وكانت قطر قد فرضت ما سمي بضريبة الخطيئة ورفعت ضراءب المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 100% لكنها الان تراجعت وزيادة على التراجع كمان نزلت تخفيض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سخرية واسعة من اعلان دولة قطرتخفيضات هائلة في المشروبات المحرمة شرعاً ...وقناة العربية تكشف اسرار وفضائح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.