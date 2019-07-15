شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم يفجر مفاجأة : مذيعة الجزيرة غادة عويس تعتزم الاستقالة لهذا السبب المفاجئ! .. وكشف ”أساليب دنيئة” داخل القناة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناول الإعلامي السوري المعروف، فيصل القاسم، عنوانا خبريا على حسابه في تويتر ما نصه: مذيعة الجزيرة غادة عويس تعتزم الاستقالة وهذا هو السبب.

وارفق القاسم العنوان برابط الخبر الاساسي، الذي ذكر أن الإعلامية غادة عويس سخرت من تصريحات وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، وذلك عقب هجومه على قناة الجزيرة.

وفي وصلة سخرية قالت عويس : ” وزير الإعلام البحريني في تصريح خطير جدا جدا جدا يُرعب فيه أعداء الوطن.. لا يفوتكم متابعة آخر صيحات الرجولة والذكاء عند القيادات البحرينية.. أحرجني بصراحة وأفكّر بالاستقالة من الجزيرة”.

وكان الرميحي قد صرح أن قناة الجزيرة القطرية وبعد انطفاء بريقها الكاذب وفقدانها للتأثير، تواصل نهجها الفج باستهداف الدول والشعوب العربية، بأسوأ السبل وأكثرها إسفافًا.



وأضاف أن محاولات قناة الجزيرة القطرية الاتصال به وبمجموعة من المسئولين عبر أرقام غير معروفة، وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقتهم الرسمية، واستفزازهم بأساليب دنيئة جبل عليها هذا الإعلام ، يعكس ما وصل إليه الإعلام القطري من انحدار وانسلاخ عن العادات الخليجية والعربية الأصيلة.

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وأكد الرميحي أن حل الأزمة القطرية لن يكون إلا من خلال عاصمة القرار العربي الرياض، وليس عبر مرتزقة أفلام دخيلين على مهنة الإعلام، ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ، سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية.

وقد علق العديد من رواد تويتر على تصيحات الرميحي، حيث كتب أحد المغردين : ” في مثل يقال كلن يرى الناس بعين طبعه وطبع حكومة البحرين التبعية للسعودية على حساب شعبها”.

وكتب آخر:” و الغريب أنه وزير إعلام هذا زمانك يا مهازال فـ امرحي#قناة_الجزيرة مهنيه و صدق الخبر بالتالي هي تمثلني”.

ورغم أن قناة الجزيرة لم تبث حتى الآن سوى مقطع قصير جدا من الحلقة القادمة لبرنامج “ما خفي أعظم”، فإن هذا المقطع كان كفيلا بإثارة حفيظة السلطات البحرينية وقلقها تحسبا لما سيكشفه البرنامج بحلقته القادمة.

ويبدو أن السلطات بالمملكة البحرينية اختارت سياسة “أفضل وسيلة للدفاع هي الهـ.ـجوم”، فاستبقت عرض البرنامج بمهاجمة دولة قطر تارة والجزيرة و”ما خفي أعظم” تارة أخرى.

هذا الفيديو القصير جدا استدعى مجلسي الشورى والنواب في البحرين لإصدار بيان مشترك يدعو قطر “للتركيز على إيجاد حلول لمشكلاتها الداخلية والكف عن دعم الإ رهاب في المنطقة، والعودة إلى طريق الصواب”.

كما أدان البيان الذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ما أسماه “استمرار ممارسات النظام القطري وتعمده إثارة الفتن والتدخل السافر بشؤون البحرين” وشق الصف الواحد وشرخ العلاقات الخليجية حسبما آوردت قناة الجزيرة فيب تقرير لها حول رد الفعل البحريني على البرنامج قبل اذاعته.