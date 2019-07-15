ماذا حدث إقالة عدد من قيادات حراس الجمهورية بينهم قائد أكبر المعسكرات (أسماء وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أجرت قيادة المقاومة الوطنية “حراس الجمهورية” تعيينات جديدة وتدوير في المناصب القيادية والعملياتية بموازاة التطور المهم على صعيد تشكيل قيادة مشتركة – للقوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي وغرفة عمليات موحدة مرتبطة بقيادة التحالف العربي
وعينت قيادة المقاومة الوطنية العقيد سلمان الحسني، من ابناء الساحل الغربي ومدينة زبيد، قائدا لمعسكر ابو موسى، خلفا لهاني قيوع الذي عُين نائبا لرئيس عمليات اللواء الثالث حراس.
وأكد هاني قيوع، نائب رئيس عمليات اللواء الثالث، أحد القادة التهاميين في المقاومة الوطنية، من أبناء مديرية الخوخة بالساحل الغربي، على التطور الكبير في صفوف قوات المقاومة الوطنية في فترة زمنية وجيزة بصدد جيش مهني وحرفي واعتماد المناقلة والتدوير الوظيفي في المواقع والمناصب القيادية.
وكُلف هاني عيوق بأكثر من مهمة وعمل في أكثر من موقع إلى قائد لمعسكر أبو موسى فنائب لعمليات اللواء الثالث، ويؤكد على ما “تحقق من نجاح وتقدم فى زمن يفوق كل التوقعات وكل المقاييس العسكرية”.
منوها بحضور ومشاركة القيادات والكوادر من أبناء تهامة في فعاليات ومواقع ومهام قيادية ضمن قوات المقاومة الوطنية بحرص واهتمام مباشرين من العميد طارق صالح، مؤكدا على شرف الانتماء للمقاومة الوطنية والهوية التهامية محل الاعتزاز.
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