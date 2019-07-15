شكرا لقرائتكم خبر عن القائد العسكري الذي زرع الفتنة بين قوات العمالقة وحراس الجمهورية يصل إلى صنعاء ويعلن عودته إلى حضن الحوثي .. رفقاء طارق صالح يتساقطون !؟ (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعه ان مسؤول التوجيه المعنوي بالاعلامي الحربي لحراس الجمهوري «عادل السياغي» عاد الى العاصمة صنعاء واعلن انشقاقه عن قوات طارق صالح وعودته إلى حضن المليشيا الحوثية . وكان السياغي احد اصدقاء الصحفي نبيل الصوفي وشارك في كثيرا من الحملات الاعلامية التي تستهدف المقاومة والجيش الوطني . كما يعد السياغي ابرز القادة العسكررين الذين عملو على زرع الفتنة بين قوات العمالقة الجنوبية وقوات طارق عفاش «حراس الجمهورية».

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