شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المهرة يشهد العرض العسكري الذي أقيم بمعسكر الشرطة العسكرية بمناسبة تخرج الدفعة الأولى من منتسبيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

شهد محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، عصر اليوم، الحفل الخطابي والعرض العسكري الذي أقيم في معسكر الشرطة العسكرية بمناسبة تخرج الدفعة الأولى من أفراد المعسكر برعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

والقى المحافظ باكريت كلمة نقل في مستهلها إلى الضباط الأفراد تحيات وتهاني فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة تخرج هذه الدفعة التي تمثل النواة الأولى لتأسيس الشرطة العسكرية في المحافظة ، مهنئاً الأفراد الخريجين - الذين هم من مختلف محافظات الجمهورية وليس من المهرة فقط - ومشدداً على ضرورة استعاب المعارف التدريبية والمهارات القتالية التي تلقوها لرفع جاهزيتهم وكفاءتهم وقدراتهم وتنفيذ المهام باقتدار .

وأكد باكريت على أهمية الدور الذي تضطلع به الشرطة العسكرية في تثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة والمهام الملقاة على عاتقها في أوقات السلم والحرب باعتبارها رديف للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مثمناًً الجهود التي بذلتها قيادة المعسكر في إنجاح الدورة وإقامة هذا الحفل والعرض العسكري بهذا المستوى.

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وأشاد المحافظ باهتمام رئيس الجمهورية بمحافظة المهرة ووقوفه إلى جانب السلطة المحلية في تنفيذ خططها التنموية ، وبدعم تحالف دعم الشرغية بقيادة السعودية المقدم للمحافظة وأبنائها في الجوانب التنموية والإنسانية والأمنية لحفظ الأمن وتوفير الخدمات للمواطنين.

من أوضح قائد الشرطة العسكرية العقيد محسن علي مرصع بان الأفراد تلقوا على مدى (45) العديد من العلوم العسكرية والفنون القتالية والتدريبية على مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالإضافة إلى فنون الضبط والربط العسكري والحركة النظامية ، مستعرضاً الجهود الكبيرة والجبارة التي بُذلت لتأسيس الشرطة العسكرية في المهرة في وقت قياسي بفضل الدعم اللامحدود الذي قدمته السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت وقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة من تجهيزات وخدمات للمعسكر وتدريب وتأهيل ودعم وإسناد.

وتطرق العقيد مرصع للمهام الموكلة إلى الشرطة العسكرية في تأمين المنشات العسكرية الحساسة ومراكز القيادة والمدن وأمن الشخصيات الهامة ومباشرة القضايا الجنائية وغيرها من المهام .

وفي الحفل ألقيت كلمة للخريجين وقصيدة شعرية.

بعد ذلك قام أفراد الدفعة بالاستعراض العسكري وأداء التحية وتقديم جانب من المهارات القتالية بروح قتالية عالية نالت استحسان الحاضرين.

وفي الختام كرمت قيادة المعسكر ، السلطة المحلية والتحالف بدروع تذكارية وتم تكريم الضباط والأفراد المبرزين خلال الدورة بشهادات تقديرية.

حضر الحفل وكيل المحافظة للشؤون الفنية م. سالم العبودي وقائد المحور العميد الركن عبدالله منصور علي وممثل التحالف العربي وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية والضباط ومدراء العموم.