شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اللواء 73 مشاة "قوات الجيش تعلن استعدادها للدخول إلى وسط العاصمة.. شاهد مايحدث الان في جميع مداخل العاصمة والسلاح الخطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح ضابط عمليات اللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة العميد صالح بوحليقة أن قوات الجيش الوطني تستعد لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس ، مشيراً إلى أن مطادرة المليشيات المسلحة ستبدأ بعد نجاح خطة إستنزاف العدو.

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بوحليقه قال في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد :”إن الجيش الوطني سيدخل في مرحلة جديدة ونصبح على أبواب ساحة الشهداء وسط طرابلس ، وأن العدو ينهزم ويتشتت ويبدأ بالهرب من المواجهة في أرض المعركة إلى طريقتهم الإرهابية المعتادة داخل المدينة”.

وردا على سؤال المواجهات التي ستحدث عند دخول الجيش وسط العاصمة، أكد على أن :” نعم ستبدأ المطاردة بعد أن نجحت خطة استنزاف العدو في محاولات عديدة لاحتلال نقطة تمركز لوحداتنا العسكرية في ما يزيد عن 37 معركة في العاصمة الليبية طرابلس”.