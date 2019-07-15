دورة تدريبية للجان المشغلة لمشاريع المياه بالمهرة

شهدت مدينة الغيضة الأحد بدء الدورة التدريبية للجان المشغلة لمشاريع مياه الريف (إدارة، تشغيل، صيانة) التي تنظمها الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة، بالتنسيق مع فرع الهيئة بساحل حضرموت وبدعم من منظمة اليونسيف وتمويل من المساعدات البريطانية بمشاركة 90 متدرب يمثلون 30 مشروعا موزعة على مختلف المديريات.

وأشار وكيل المحافظة للشؤون الفنية سالم العبودي، إلى أهمية الدورة في إكساب المشاركين مهارات وخبرات، في كيفية إدارة وتشغيل مشاريع المياه وصيانتها، مؤكدا اهتمام ودعم السلطة المحلية بالمحافظة لمثل هذه الدورات والحفاظ على استمرارية المشاريع.

من جانبه دعا مدير عام مكتب مشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة الأستاذ يوسف بن محيسن المشاركين، إلى الاستفادة القصوى من الدورة واستيعاب المفاهيم والمعارف التي سيتلقونها خلال فترة الدورة ، مشيداً بدور السلطة المحلية في دعم وتنفيذ مشاريع مياه الريف سعيا لتوفير المياه للمواطنين بسهولة ويسر وبالدعم الذي تقدمه منظمة اليونسيف.

وأوضح مدير عام مياه الريف بساحل حضرموت زاهر الكثيري، بأن الدورة في مرحلتها الأولى تستهدف 30 مشروع و90 متدرب وسيتلقون خلال 3 أيام معلومات حول طرق إدارة المشروع، وكيفية التشغيل والصيانة والطرق المحاسبية وفتح الدفاتر المخزنية وتشغيل اللجان ، مشيرا إلى أنه سيتم نزول ميداني إلى أحد المشاريع الناجحة لأخذ التجربة وتطبيق ما تم أخذه في الكرس التدريبي.