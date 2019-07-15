32 حالة حريق بالشحر خلال النصف الأول من عام 2019

شهدت مدينة الشحر 32 حالة حريق نتج عنها خسائر بالملايين خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.

وأوضح المساعد خالد دحدح مدير إدارة الدفاع المدني بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت، أن الحرائق بلغت 32 حالة حريق بين متوسطة وطفيفة جميعها تم السيطرة عليها من قبل الدفاع المدني.

وبّين دحدح أن الإصابات من جراء هذه الحرائق بلغت 4 إصابات وحالة وفاه واحدة، لافتاً إلى أن الخسائر المادية بلغت حوالي تسعة ملايين وخمسمائة وثمانون ألف ريال يمني.

يأتي هذا فيما أطلقت إدارة أمن الشحر اليوم الأحد، البرنامج الإرشادي والتوعوي بهدف تثقيف الضباط والأفراد بالعلوم الأمنية والشرطوية لتطوير قدراتهم.

وكانت إدارة الدفاع المدني قد نفذت خلال الفترات الماضية عدة محاضرات توعوية استهدفت المدارس والثانويات والملتقيات الشبابية.