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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو قيل إنه أول ظهور للأميرة هيا بنت الحسين، بعد هروبها واولادها من زوجها حاكم دبي بن راشد، الذي عرف عنه ساديته في التعامل مع عائلته وأولاده وبناته، الأمر الذي جعل الأميرة الهاشمية تخاف على بنتها و ابنها، خصوصا بعدما شاهدت ما فعله في بناته من زوجته الثالثة عندما هربوا و أعادهم بالقوة الى دولة السعادة، وتم سجنهم ولا أحد يعلم مصيرهم حتى اليوم. عــــــــاجل : "صدمة قوية" وفاة محمد القنون والد الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون والسبب صادم شاهد : أول ظهور صادم للأميرة الهاربة ‘‘هيا بنت الحسين’’ برفقة هذا الأمير الذي لجأت إليه هربًا من زوجها حاكم دبي (فيديو) صادم آلاف اليمنيين يعملون كـ‘‘عبيد’’ في هذه الدولة العربية .. وصحيفة خليجية تنبش (أسرار مخيفة) صحيفة سعودية : تزف بشرى للمغتربين وتعلن عن فتح منفذ حدودي جديد بين المملكة واليمن(صور) وفاة الفنانة المشهورة "اصالة نصري" في دمشق والحزن يعمم المدن السورية - شاهد (صورة) Advertisements وظهرت الأميرة هيا في الفيديو الذي لم يتم التأكد من تاريخ تسجيله ولكن من نشره قال إنه بعد هروبها في لندن، وقد ظهرت وهي تستعد لرحلة بحرية مع الأمير البريطاني شارلز و زوجته في بريطانيا. شاهد : #الأميرة_هيا_بنت_الحسين في جوله على اليخت مع الأمير شارلز و زوجته كاميليا في #بريطانيا #الهدهد_اونلاين https://t.co/qfzuWEcAf1 pic.twitter.com/Cesd5pXojw — الهدهد اونلاين (@alhudhudonline) July 8, 2019 "> "> الهدهد اونلاين@alhudhudonline شاهد : #الأميرة_هيا_بنت_الحسين في جوله على اليخت مع الأمير شارلز و زوجته كاميليا في #بريطانيا #الهدهد_اونلاين https://bit.ly/2U12kqF ١ شاهد : #الأميرة_هيا_بنت_الحسين في جوله على اليخت مع الأمير شارلز و زوجته كاميليا في #بريطانيا #الهدهد_اونلاين https://t.co/qfzuWEcAf1 pic.twitter.com/Cesd5pXojw — الهدهد اونلاين (@alhudhudonline) July 8, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر شاهد : #الأميرة_هيا_بنت_الحسين في جوله على اليخت مع الأمير شارلز و زوجته كاميليا في #بريطانيا #الهدهد_اونلاين https://t.co/qfzuWEcAf1 pic.twitter.com/Cesd5pXojw — الهدهد اونلاين (@alhudhudonline) July 8, 2019 مشاهدة تغريدات الهدهد اونلاين الأخرى

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