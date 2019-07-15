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عدن - ياسمين التهامي - قالت صحیفة سعودیة عبر صفحتها الرسمية في تويتر قالت في الغريدة ان مصادر تؤكد قريباً إعادة العمل في منفذ الخضراء الحدودي مع دولة #اليمن أمام حركة عبور الحجاج والمسافرين. عــــــــاجل : "صدمة قوية" وفاة محمد القنون والد الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون والسبب صادم شاهد : أول ظهور صادم للأميرة الهاربة ‘‘هيا بنت الحسين’’ برفقة هذا الأمير الذي لجأت إليه هربًا من زوجها حاكم دبي (فيديو) صادم آلاف اليمنيين يعملون كـ‘‘عبيد’’ في هذه الدولة العربية .. وصحيفة خليجية تنبش (أسرار مخيفة) صحيفة سعودية : تزف بشرى للمغتربين وتعلن عن فتح منفذ حدودي جديد بين المملكة واليمن(صور) وفاة الفنانة المشهورة "اصالة نصري" في دمشق والحزن يعمم المدن السورية - شاهد (صورة) مصادر لـ #نجران_الآن تؤكد :

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إعادة العمل في منفذ الخضراء الحدودي مع دولة #اليمن أمام حركة عبور الحجاج والمسافرين .. ٢٥ مصادر لـ #نجران_الآن تؤكد :

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إعادة العمل في منفذ الخضراء الحدودي مع دولة #اليمن أمام حركة عبور الحجاج والمسافرين .. pic.twitter.com/IHMP0eGPIi — نجران الان (@NAJRAN_NOW) July 14, 2019 /photo/1 مصادر لـ #نجران_الآن تؤكد :

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إعادة العمل في منفذ الخضراء الحدودي مع دولة #اليمن أمام حركة عبور الحجاج والمسافرين .. pic.twitter.com/IHMP0eGPIi — نجران الان (@NAJRAN_NOW) July 14, 2019 ونشهر ضابط وحدة السيطره والتحكم باللواء الاول حرس حدود بالجيش اليمني والناطق الرسمي بإسم اللواء قبل قليل تغريدة رصدها الهدهد اونلاين عبر حسابة الرسمي قبل لحظات قال بشرى للحجاج يتم خلال هذه الايام العمل على قدم وساق في #منفذ_الخضراء لافتتاحه خلال الايام القادمه لإستقبال ضيوف الرحمن كمرحله اولى. بشرى للحجاج



يتم خلال هذه الايام العمل على قدم وساق في #منفذ_الخضراء لافتتاحه خلال الايام القادمه لإستقبال ضيوف الرحمن كمرحله اولى — فيصل ‏آل عَفراء (@faisaal2038) July 14, 2019 "> "> فيصل ‏آل عَفراء@faisaal2038 بشرى للحجاج يتم خلال هذه الايام العمل على قدم وساق في #منفذ_الخضراء لافتتاحه خلال الايام القادمه لإستقبال ضيوف الرحمن كمرحله اولى ٢ بشرى للحجاج



يتم خلال هذه الايام العمل على قدم وساق في #منفذ_الخضراء لافتتاحه خلال الايام القادمه لإستقبال ضيوف الرحمن كمرحله اولى — فيصل ‏آل عَفراء (@faisaal2038) July 14, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات فيصل ‏آل عَفراء الأخرى

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