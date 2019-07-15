تدشين مهرجان البلدة السياحي بمدينة المكلا في حضرموت.. تقرير مصور

احتفلت مدينة المكلا بساحل محافظة حضرموت، صباح الأحد الـ14 من يوليو /تموز بأول أيام موسم البلدة السياحي الذي تحييه المحافظة في مثل هذا التوقيت من كل عام.

ويعد موسم البلدة في حضرموت موروث شعبي تحييه مناطق الساحل ، سنويا وذلك لماله من فوائد طبية في علاج الكثير من الأمراض الجلدية بفعل ارتفاع معدل برودة الماء الى ما يقارب 12 درجة مئوية، بفعل عوامل طبيعية، وباستناد من القران الكريم في قوله تعالى : اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.ش